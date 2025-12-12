FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Messi, statua di 21 metri in suo onore: la inaugurerà nel ‘GOAT Tour’

ultimora

Messi, statua di 21 metri in suo onore: la inaugurerà nel ‘GOAT Tour’

Messi, statua di 21 metri in suo onore: la inaugurerà nel ‘GOAT Tour’ - immagine 1
L'argentino è atteso in India per il 'GOAT Tour': dopo Calcutta, dove giocherà anche una breve amichevole, farà tappa a Hyderabad, Mumbai e Nuova Dehli
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lionel Messi inaugurerà domani a Calcutta una statua di ferro 21 metri in suo onore, che lo raffigura con la Coppa del Mondo in mano.

L'argentino è atteso in India per il 'GOAT Tour': dopo Calcutta, dove giocherà anche una breve amichevole, farà tappa a Hyderabad, Mumbai e Nuova Dehli.

Nella capitale potrebbe esserci anche un incontro con il Primo Ministro indiano Narendra Modi. Messi inaugurerà la statua virtualmente e non in presenza per ragioni di sicurezza.

Messi, statua di 21 metri in suo onore: la inaugurerà nel ‘GOAT Tour’- immagine 2
Getty

A Calcutta è stata allestita anche una fan zone ribattezzata "Hola Messi", dove è esposta una replica a grandezza naturale di Messi seduto su un trono. L'otto volte vincitore del Pallone d'Oro incontrerà anche la superstar di Bollywood Shah Rukh Khan e l'ex capitano della nazionale indiana di cricket Saurav Ganguly durante il suo viaggio lampo a Calcutta. Prima del suo arrivo, Messi ha dichiarato che è un onore visitare l'India e interagire con i tifosi. "L'India è un Paese molto speciale e ho dei bei ricordi del mio soggiorno lì 14 anni fa: i tifosi erano fantastici", ha dichiarato l'argentino in un comunicato ufficiale.

(Fonte: ANSA)

Leggi anche
Liverpool, Kerkez: “Siamo un gruppo. Sono sicuro che dopo la vittoria contro...
Spinazzola: “Il Benfica aveva più energie. Con l’Udinese gara fisica. Sulla...

© RIPRODUZIONE RISERVATA