L'Iffhs proclama Lionel Messi il migliore di tutti i tempi. Lo scorso fine settimana la Federazione internazionale di storia e statistica del calcio ha stilato la propria classifica dei 10 migliori giocatori di tutti i tempi. La classifica celebra i giocatori per la loro influenza, i loro successi e la loro eredità nella storia del calcio mondiale ed è stilata in base alle statistiche individuali e collettive di tutti i calciatori considerati. Messi ha accumulato 46 titoli totali, il calciatore con più titoli nella storia. Dopo l'argentino c'è Pelé, il giocatore con più Mondiali vinti nella storia (3), poi Diego Armando Maradona, che condivide con Messi il numero di Mondiali vinti e persi. Al quarto posto Cristiano Ronaldo, il giocatore più prolifico della storia del calcio con 935 gol ma che non ha mai vinto un Mondiale come i primi tre.