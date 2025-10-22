fcinter1908 ultimora CIES – I migliori 100 vivai del mondo: Benfica al top, c’è anche l’Inter! Ecco la classifica

CIES – I migliori 100 vivai del mondo: Benfica al top, c’è anche l’Inter! Ecco la classifica

L'osservatorio mondiale sul calcio ha stilato la classifica dei primi 100 vivai del mondo: ecco la graduatoria
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Il CIES, l'Osservatorio mondiale sul calcio, ha stilato una classifica come sempre molto interessante, frutto di uno studio sui migliori vivai del mondo. Lo studio in questione prende in esame i migliori 49 campioni in giro per il pianeta: la classifica viene fuori dal numero dei giocatori impiegati nei Paesi oggetto d'esame, dal loro impiego medio e dalla media dei minuti giocati per ogni club, fattori che contribuiscono ad assegnare un punteggio a ogni società. Nei primi 100 posti c'è anche l'Inter. Ecco, di seguito, i risultati dell'indagine del Cies.

