Massimiliano Allegri, ospite di DAZN prima di Como-Milan, ha parlato così in vista della gara di stasera:
Milan, Allegri: “Inter e Napoli? Cerchiamo altri punti per rimanere nel treno di testa”
Le parole dell'allenatore rossonero prima della gara di stasera in casa del Como per rispondere a Inter e Napoli
"L'Inter ha vinto e il Napoli pareggiato? La classifica conta, noi abbiamo fatto 40 punti, per rimanere nel treno di testa dobbiamo farne altrettanti. Il Como ha un ottimo possesso palla, subisce pochi gol, servirà una partita molto pulita e precisa dal punto di vista tecnico.
Leao può sfruttare gli spazi? Non solo lui, bisogna essere bravi anche con inserimenti da dietro a scappare dalla pressione. Fullkrug in panchina? Si è reso subito disponibile, ha detto che con questa infrazione ha sempre giocato e l'ho portato con me. E' molto importante per noi".
