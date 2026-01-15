Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giancarlo Padovan ha commentato le gare di Napoli e Inter che ieri hanno giocato rispettivamente contro Parma e Lecce. Il giornalista è partito dal momento della squadra di Conte: "E' un momento difficile, non so se si decide ora il campionato ma il +6 somiglia a un +7. Ho pensato che lo Scudetto è andato. Non c'è traccia di rientri rapidi degli infortunati, anzi, ieri Neres è entrato ed è uscito, e Anguissa Stellini ha detto che non sa quando tornerà. Le assenze rimarranno ancora per un po' un problema".
"Dall'altra parte l'Inter ha sbagliato Chivu a dare il giorno di riposo prima della partita, che è una cosa assurda, partita preparata male, sotto ritmo, che il Lecce si è giocata e poteva anche finire in pareggio ma alla fine l'Inter con quelli davanti un gol lo fa. E ora ha un calendario estremamente favorevole. Con le piccole vince sempre, il difetto è con le big. Per questo siamo a una svolta, a meno che l'Inter non si suicidi, come successo con Inzaghi diverse volte. Il Napoli però deve guardare davanti, lo impone il prestigio, la rosa, il tecnico, perchè se c'è una speranza, ce l'ha più il Napoli che il Milan. Non deve guardarsi dietro. In realtà non è finito nulla".
