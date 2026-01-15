Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Giancarlo Padovan ha commentato le gare di Napoli e Inter che ieri hanno giocato rispettivamente contro Parma e Lecce. Il giornalista è partito dal momento della squadra di Conte: "E' un momento difficile, non so se si decide ora il campionato ma il +6 somiglia a un +7. Ho pensato che lo Scudetto è andato. Non c'è traccia di rientri rapidi degli infortunati, anzi, ieri Neres è entrato ed è uscito, e Anguissa Stellini ha detto che non sa quando tornerà. Le assenze rimarranno ancora per un po' un problema".