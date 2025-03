Fabio Caressa nella puntata di Football Club ha esordito parlando del Milan: «Non mi piace come comunica Conceiçaoe questo tentativo di fare l'uomo forte non ha fatto neanche breccia tra i giocatori. Il Milan rischia di rimanere fuori dalle Coppe. Derby di Coppa Italia importante per i tifosi ma se dovesse andare male la situazione il Milan cadrebbe proprio a piombo. Il vero leader non esclude i giocatori ma chi li inserisce, li motiva e si fa capire. Non mi sembra un modo di fare che possa portare cose buone, non hai tempo, devi fare dare il massimo ai giocatori che hai».