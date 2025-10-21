La nuova tentazione del tecnico nerazzurro è quella di lanciare Pio Esposito e Bonny dal 1' contro l'Union St. Gilloise

Gianni Pampinella Redattore 21 ottobre 2025 (modifica il 21 ottobre 2025 | 08:02)

A differenza della gestione Inzaghi, Cristian Chivu è solito annunciare la formazione ai giocatori solo poche ore prima del match. Un modo per tenere tutti sulla corda e non fare abbassare la tensione. La nuova tentazione del tecnico nerazzurro è quella di lanciare Pio Esposito e Bonny dal 1' contro l'Union St. Gilloise.

"A logica, però, stasera dovrebbe toccare a Pio e ad “Angelo”, con Lautaro in panchina. Una logica che nasce anche dalle condizioni di Thuram. Il tecnico rumeno, infatti, ha ufficializzato che il francese non ci sarà sicuramente nemmeno con il Napoli, evitando di sbilanciarsi su quando potrà tornare a disposizione. Insomma, magari è il caso che il Toro si presenti nelle migliori condizioni al Maradona. Non che ci sia il tempo per recuperare, ma un pizzico di cautela non guasta mai. La buona notizia è che l’argentino ha smaltito il raffreddore che l’aveva condizionato contro la Roma", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Tornando al tandem Esposito-Bonny, quei bravi ragazzi sono il volto nuovo dell’Inter. La più significativa iniezione di gioventù e di freschezza in gruppo di giocatori maturi ed esperti, che sta dimostrando di poter ancora fare la differenza. Ma lo stanno facendo vedere anche i due baby-bomber. Insieme, finora, hanno giocato poco: 42’ appena, in 4 diverse partite. Hanno le caratteristiche giuste per integrarsi al meglio e, inoltre, hanno già esibito la sfrontatezza per reggere certi palcoscenici. Pio ha aggiunto pure la prima prodezza in campionato e pure il sigillo con la Nazionale".

"Per chiudere il cerchio gli manca giusto di fare centro in Europa, consacrandosi a livello internazionale, dove già lo ha sistemato Chivu. Angelo, invece, reduce da due gare consecutive dall’inizio, proprio in sostituzione dell’infortunato Thuram, ha messo insieme un bottino ragguardevole, 3 gol e 3 assist, ma solo in campionato. A Roma, peraltro, la sua stoccata è stata di quelle pesanti, per l’avversario e per i 3 punti che ha regalato in classifica".

(Corriere dello Sport)