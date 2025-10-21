1 di 3

DIALOGO ARBITRO-VAR

DAZN

Continua a far discutere il rigore concesso dall'arbitro Marinelli domenica sera a San Siro nei minuti finali di Milan-Fiorentina. A Open VAR, in onda su DAZN, sono state mostrate le immagini a disposizione della sala VAR e i dialoghi con il direttore di gara. In studio, ad analizzare l'episodio, l'ex arbitro Andrea De Marco. Ecco cosa è successo:

"No! Per me no! Ha il braccio largo... Io vedo il braccio largo, ma non lo va a colpire. Dimmi se serve (l'On Field Review, ndr)"

"Aspetta, aspetta, aspetta. Lo prende in faccia (con la mano, ndr), lo prende pure in faccia. E' comunque un gesto gratuito: lo prende prima in faccia e poi lo trattiene pure. Poi però devi vedere se succede qualcosa con Ranieri mentre sta a terra". Dopo aver visionato i calci di Gimenez, dalla sala VAR concludono: "Va bene così, va bene così. Allora, Livio (indirizzato all'arbitro, ndr). Ti consiglio l'OFR per possibile rigore".

Una volta andato all'On Field Review, Marinelli chiede: "Siete d'accordo per il rigore senza provvedimento disciplinare?". Dalla sala VAR non sono d'accordo: "Essendo un colpo sul visto io farei anche provvedimento disciplinare". L'arbitro concorda: "Rigore e ammonizione, perfetto".