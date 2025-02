"Un fallimento iniziato a Zagabria, dove sono sfumati gli ottavi diretti. Proseguito a Rotterdam, con una prestazione disgraziata. E completato a San Siro per via dell’ennesima inaccettabile follia di Hernandez, che all’inizio del secondo tempo, sul risultato di 1-0 grazie al gol riequilibratore di Gimenez dopo una manciata di secondi, ha lasciato i compagni in dieci per doppia ammonizione. La seconda, per una plateale e grossolana simulazione. Una serata shocking, come il rosa dei suoi capelli. Theo non è più lui. E ora, sempre che si trovi qualcuno disposto a comprarlo, il Milan farà bene a ragionare sulla cessione".