Sky – Milan, verso l’Inter: Ibrahimovic non al meglio, recupera Tomori?

Una buona e una cattiva notizia per il Milan in vista del derby di sabato pomeriggio contro l'Inter di Simone Inzaghi. Come riportato da Sky Sport, infatti, Zlatan Ibrahimovic non ha lavorato con i compagni nemmeno oggi e, dunque, con ogni probabilità non sarà in campo (almeno dall'inizio) contro i nerazzurri. In attacco, riferisce l'emittente, ci sarà così Olivier Giroud.