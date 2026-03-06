Quello in programma domenica sarà il derby numero 246 della storia: l'Inter guida il bilancio con 91 vittorie contro le 83 del Milan

Marco Macca Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 21:46)

Quello in programma domenica sarà il derby numero 246 della storia: l'Inter guida il bilancio con 91 vittorie contro le 83 del Milan, con 71 pareggi che completano il quadro. I numeri positivi dei nerazzurri si confermano anche considerando solo le sfide di campionato, dove si registrano 70 successi dell'Inter contro i 56 del Milan (57 pareggi). Stessa situazione anche prendendo in considerazione i derby di Serie A giocati in casa rossonera, dove si contano 35 vittorie nerazzurre contro le 29 del Milan, con 27 pareggi a completare il bilancio.

L'Inter sta mantenendo un ritmo sostenuto in trasferta in questa stagione: i nerazzurri hanno vinto tutte le ultime nove partite lontano da casa in campionato, collezionando anche sei clean sheet nelle ultime sei. La formazione di Chivu è la squadra che ha segnato più gol su sviluppi di calcio piazzato in questa Serie A: i nerazzurri sono a quota 21, con 15 di questi arrivati da calcio d'angolo (altro primato del torneo in corso). Al contrario il Milan è la squadra che in percentuale ha subito il maggior numero di reti da palla inattiva: i rossoneri hanno subito 10 gol su 20 da calcio piazzato, il 50% del totale.

L’Inter è sia la squadra che ha tentato più conclusioni (501) sia quella che ne ha subite meno (219) in questa Serie A – considerando i cinque grandi campionati europei in corso, solo il Barcellona (+293) possiede un differenziale più alto tra tiri fatti e incassati rispetto all’Inter (+282). Una forte produzione offensiva e una grande efficienza difensiva, come mostra anche un altro dato: l'Inter è sia la squadra che ha toccato più palloni in area avversaria (959), sia quella che ne ha concessi meno agli avversari (383) in questo campionato.

La squadra di Chivu sa rendersi pericolosa in diversi modi: l’Inter infatti è la squadra che ha registrato più sequenze dal almeno 10 passaggi in questa Serie A: 426, 115 delle quali sono terminate con un tiro o un tocco in area avversaria, ma allo stesso tempo i nerazzurri sono anche la formazione che ha segnato più reti da fuori area su azione in questa Serie A (nove reti).