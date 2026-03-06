Milanese poi si è anche esposto sul futuro di Antonio Conte: "Sappiamo tutti che alla lunga può diventare..."

Matteo Pifferi Redattore 6 marzo 2026 (modifica il 6 marzo 2026 | 21:16)

Mauro Milanese, ex difensore e dirigente, ha parlato ai microfoni di TMW Radio e ha risposto alla domanda se il derby di domenica sarà decisivo per il campionato:

"Secondo me no, anche perché di solito chi è dietro in classifica riesce a fare degli scherzi a chi è davanti in questi casi. All'andata del resto vinse il Milan e l'Inter sbagliò anche un rigore.

Mi aspetto un riscatto da parte dei rossoneri, perché non hanno giocato sempre benissimo ma ora si stanno godendo comunque un'ottima classifica. Fra i protagonisti mi piace molto Pulisic".

Conte a Napoli anche l'anno prossimo?

"Darei un cinquanta e cinquanta. Sappiamo che Conte alla lunga può diventare anche logorante, per quanto al momento con i rientri di Lukaku e di altri possa chiudere bene la stagione e di conseguenza anche rimanere. Il lavoro comunque si farà sulla prospettiva a fine campionato di poter vincere il più possibile. Fino a questo momento del resto è una stagione da dover riscattare"