«Soddisfatto Inzaghi per la prestazione dei suoi. Ha raccontato di una situazione di emergenza: Arnautovic e Dimarco non erano utilizzabili, erano stanchi, sovraccarichi dopo l'Udinese. Inzaghi aveva solo 14 giocatori di movimento. In un derby così veloce, con questi ritmi non è una cosa semplice. C'è la speranza col Parma di recuperare Lautaro. Il secondo tempo è piaciuto all'allenatore per la voglia di recuperare il gol e per la gestione della partita. Ha parlato di un risultato positivo. Il pari per lui lo è anche perché c'è la gara di ritorno». Così Matteo Barzaghi, a Skysport ha raccontato di Simone Inzaghi e delle sue parole alla fine della gara pareggiata, nella semifinale di andata della Coppa Italia, contro il Milan.