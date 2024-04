"Con la Roma all'andata non abbiamo fatto bene, ma domani è come una finale. Giochiamo per il Milan; se facciamo bene siamo felici tutti. Abbiamo l'obiettivo di vincere questa competizione. Sfida con Dybala? Lui è fortissimo, mi piace, mi dà gioia vederlo giocare perché fa cose diverse. Nel calcio moderno ce ne sono pochi, è una bella persona, dopo la partita mi ha dato la sua maglia e molti consigli. Ho un bel rapporto con lui". Così Rafael Leao, attaccante rossonero, nella conferenza che anticipa il match di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma.