Zazzaroni: "Ha ragione Trevisani, Manca la società nettamente, mancano le competenze nettamente. Non si può prendere un allenatore per sei mesi al Milan, infatti Sarri non ha accettato per un milione sei mesi. Non puoi fare programmazione a sei mesi, non conosci l'allenatore, altrimenti sai che è un allenatore di nervi. In quella squadra di giocatori con carattere border line ci voleva uno come Pioli. Se prendi Joao Felix ammazzi Pulisic. Ci sono tanti problemi. Volevano prendere Rashford e hai Leao".