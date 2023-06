E' in dirittura d'arrivo la trattativa per il passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle: i dettagli

E' in dirittura d'arrivo la trattativa per il passaggio di Sandro Tonali dal Milan al Newcastle: il centrocampista rossonero, 23 anni, è pronto allo sbarco in Premier League per una cifra che sfiora gli 80 milioni di euro. Per Tonali pronto un contratto di 6 anni da 8 milioni euro più bonus.