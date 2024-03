Milan, basta un gol di Okafor nel finale: all’Olimpico la Lazio chiude in otto

In una partita tutt'altro che esaltante e parecchio nervosa, il Milan di Pioli trova, all'Olimpico contro la Lazio, una vittoria importante in chiave qualificazione Champions League.

Dopo un primo tempo non certo esaltante, nella ripresa l'espulsione di Pellegrini dopo nemmeno un'ora di gioco lascia la squadra di Sarri in dieci uomini. Da lì, il Milan prende campo e va in gol con un'autorete di Gila, annullata però per fuorigioco di Leao. Nei minuti finali, però, dopo un'azione convulsa, Okafor trova il destro che piega la mano di Provedel e che si infila in rete.