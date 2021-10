Milanese: “Rigore di Inter-Juve ’98? Ecco cosa disse Simoni a Ceccarini”

Così l'ex nerazzurro: "Quello che ci ha fatto arrabbiare di più però è stato il rigore fischiato alla Juventus sul capovolgimento di fronte"

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com, Mauro Milanese, ex calciatore dell'Inter, è tornato sul suo periodo nerazzurro, a cominciare dal rapporto con Massimo Moratti: "Era un presidente generoso e innamorato dell'Inter. Mi ha fatto giocare con Ronaldo il brasiliano, il calciatore che ha segnato un'epoca: i bambini si rasavano la testa come lui, in tanti compravano gli scarpini argentati come i suoi. La prima volta a San Siro c'erano 60.000 persone e la società ha dovuto bloccare le vendite dei biglietti. Era un giocatore che, oltre a farci vincere la Coppa Uefa quasi da solo, ci ha aiutato tanto. Bastava che toccasse il pallone per far alzare tutti in piedi. Moratti ha portato giocatori importanti, soffrendo come un tifoso se il risultato non arrivava.