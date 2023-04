Milik sul finale di Juve-Inter: “Noi calciatori abbiamo una responsabilità e siamo…”

Il post partita di Juve-Inter continua ad avere strascichi polemici per quanto accaduto a Romelu Lukaku, in attesa poi della sentenza del Giudice Sportivo. Arkadiusz Milik , attaccante della Juve, ha lanciato un messaggio distensivo sui social:

"Il risultato non è stato quello che speravamo, ma abbiamo modo e tempo per conquistare la finale di Coppa Italia. Le partite quelle belle e intense come quella di ieri dovrebbero finire sempre sul campo con messaggi positivi e mai con polemiche o con altre forme di discriminazione, mai. Abbiamo una responsabilità e siamo sempre un esempio per chi ci guarda dagli spalti e da casa. Forza Juve", ha scritto Milik su Instagram.