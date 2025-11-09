Dopo più di un mese dall'infortunio, Marcus Thuram è pronto a tornare dal 1' dopo le spezzone in Champions

Gianni Pampinella Redattore 9 novembre 2025 (modifica il 9 novembre 2025 | 13:16)

Questa sera l'Inter affronterà la Lazio. I nerazzurri, a caccia della terza vittoria consecutiva in campionato, vogliono chiudere al meglio un tour de force iniziato con la vittoria sul campo della Roma. Un'altra romana, dunque, per la squadra di Chivu che vuole maggiore attenzione dai suoi dopo le opache prove contro Verona e Kairat.

"Chivu non c’era, ma gran parte della squadra sì. E allora inevitabilmente nell’incrocio di stasera con la Lazio, il pensiero di molti tornerà al 2-2 fatale che diede l’ultima spallata allo scudetto-bis, già picconato nelle partite precedenti. Chivu stasera ritrova Thuram, che da un infortunio ha appena recuperato, e ha tanta voglia di Thu-La. Già così, le premesse sembrano migliori. L’obiettivo è l’11ª vittoria nelle ultime 12 partite, ma ci sarà da fare i conti, e farli bene, con la Lazio, che certo non parte rassegnata", sottolinea il Giornale.

"Lautaro e Thuram non giocano insieme da quando il francese si è fermato contro lo Slavia Praga, a fine settembre. Bonny ed Esposito nel frattempo, titolari a partite alterne, hanno rispettato le aspettative poste su di loro. Se perciò non fosse Thu-La stavolta toccherebbe di nuovo al giovane francese, ma la mezz’ora di Thuram contro il Kairat lascia intendere che Lautaro troverà il partner con cui ha maggiore confidenza. Il Toro non segna in campionato dal 4 ottobre (Cremonese), poi 4 partite senza gol. La Thu-La, quindi, anche per sorridere di più".

"Nell’Inter c’è sempre Sucic al posto di Mkhitaryan, infortunato e fuorigioco fino a dicembre. Calhanoglu torna pilota in mezzo al campo, con Bisseck di nuovo favorito per il posto di centrale difensivo, accanto agli intoccabili Bastoni e Akanji, che hanno riposato in Champions League".

(Il Giornale)