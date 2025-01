Al termine di Venezia-Inter , gara vinta dai nerazzurri per 1-0, dagli studi di Sky Sport, Lorenzo Minotti , ha parlato della lotta scudetto. Per l'ex giocatore sarà corsa a due fino alla fine tra il Napoli di Antonio Conte e i nerazzurri di Simone Inzaghi .

"Sono convinto che le favorite sono Inter e Napoli. La squadra di Inzaghi è la più forte, il Napoli non avendo altri obiettivi se non il campionato. può darle fastidio. L'Atalanta ha qualcosa in meno rispetto a queste due squadre".