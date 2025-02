Ma sono state commentate anche nei salotti televisivi. Come quello che ospita il podcast di DAZN 'Step on Football' con Valon Behrami che ha sottolineato: «Sai, ingiocabili non l'ho mai sentito né dal Real di Cristiano Ronaldo, né dal Barcellona di Messi, non ho mai sentito che loro dicessero di essere ingiocabili. Come non ho mai sentito dire dai giocatori 'sono il migliore al mondo nel mio ruolo'. Adesso abbiamo visto la scivolata di Calhanoglu. Già quello ti fa capire che mentalità c'è. Nel senso che non è che sei tu che te lo dici. Giustamente, Calhanoglu è sicuramente uno dei migliori ma che iniziano a dirselo loro è un segnale dove, sai, come ho detto prima, sembra che inizi a mettere dentro al gruppo un messaggio sbagliato. Perché di dirette concorrenti forti, in Italia, ogni anno ce ne sono».