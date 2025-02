"Parole Mkhitaryan hanno monopolizzato il dibattito nel post partita. Ha ribadito che quando l'Inter gioca bene è ingiocabile, come nel primo tempo della Juve. Poi ha detto che la squadra è un po' troppo presuntuosa. Se è uno dei più saggi dello spogliatoio esprime due volte lo stesso concetto vuole dire che è largamente condiviso dal gruppo e anche dallo spogliatoio altrimenti dopo la prima volte gli avrebbe detto non dire queste cose. Se torna e lo dice è perché autorevole. Non sono così convinto che la presunzione l'Inter la metta negli scontri diretti, mi sembra strano. Dovrebbe essere più facile metterla a Monza o Venezia. Un punteggio così basso negli scontri diretti l'Inter lo ha fatto una volta negli ultimi 20 anni, è un curioso caso di presunzione. Mi viene da pensare che sia una specie di alibi per i giocatori dell'Inter che si raccontano per nascondere delle smagliature evidenti che interessano un po' tutte le aree. Mi pare che l'Inter inizia a essere fisicamente affaticata: 11 volte al 60' non in vantaggio e ne ha vinte solo 2: Young Boys e Venezia. 9 non le ha vinte, anzi le ha anche perse come derby e Leverkusen.