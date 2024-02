Calhanoglu 7 - Un lancio che squarcia campo e difesa fa capire che è in serata. Cresce di minuto in minuto, diventa il dominatore del centrocampo. Con un play così tutto è possibile.

Mkhitaryan 7 - L'uomo ovunque. Sarebbe la mezzala sinistra, in realtà è un tuttocampista dalle tre fasi: crea come un play, "picchia" come un medianaccio. E sfiora due volte il gol.