Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: Mkhitaryan entra in diffida

Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha reso note le decisioni in merito alla 24a giornata di campionato. In casa Inter, Henrikh Mkhitaryan, ammonito nell'ultima partita, ha ricevuto la quarta sanzione e, dunque, entra in diffida.