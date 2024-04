Sono giorni intensissimi alla Pinetina, ma si lavora col sorriso e la forza del gruppo. Un po' quello che ha portato l'Inter fin qui, ad un passo dal ventesimo scudetto della sua storia. Potrebbe conquistarlo nel derby contro il Milan in un insolito lunedì che potrebbe diventare scintillante. In un'annata in cui Simone Inzaghi ha fatto di lui un'imprescindibile della sua formazione, Henrikh Mkhitaryan sa di quanto questa vittoria sia sua. "Sarà speciale per me, ha detto, perché sarebbe il primo scudetto in un campionato europeo", ha sottolineato l'armeno.

Anche per lui la forza del gruppo è stata importante: le ha giocate tutte, sicuramente tantissime, e si è detto dispiaciuto per chi gioca meno. Ma anche chi ha giocato meno in questa squadra ha avuto un senso e per questo si parla di 'famiglia'. E non a caso. Dall'allenamento di oggi arriva un momento insieme ai compagni, l'armeno lo ha postato sui social, in particolare su X dove ha scritto: "Football Family time", con due cuoricini nerazzurri. Partitelle in famiglia per rasserenare l'attesa.