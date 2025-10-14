Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell'Inter, ha presentato il suo nuovo libro "La mia vita sempre al centro". Ecco le sue parole sulla sua esperienza nerazzurra: "A Roma ho passato tre anni bellissimi, non potevo immaginare di cambiare squadra a 33 anni: pensavo di chiudere lì. Invece dopo il secondo anno mi chiamò Ausilio dicendomi che mi voleva all'Inter: però non ero convinto perché doveva vendere i giocatori e dovevo rispondere entro il primo maggio. Gli dissi di lasciare stare e che sarei rimasto, poi a fine di quella stagione avremmo visto: è successo quello che è successo. Dopo Inter-Roma 3-1 c'è stata la chiamata di Ausilio e ho detto sì.
