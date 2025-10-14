FC Inter 1908
Sky – Mkhitaryan prenota un posto per Roma-Inter. Oggi allenamento nel pomeriggio

Il calciatore oggi presenta il suo libro in centro a Milano: di lui e del suo minutaggio hanno parlato a Skysport
Fino ad un anno fa irremovibile nella formazione di Inzaghi, chi aveva collezionato più minuti dopo Sommer nella passata stagione era proprio Henrikh Mkhitaryan. Rispetto alla passata stagione è cambiato sicuramente il minutaggio del calciatore che è stato impiegato comunque sei volte da Chivu, cinque volte da titolare, 431 i minuti giocatori dall'armeno, la percentuale di minuti in campo rispetto alle gare giocate dai nerazzurri è del 59.8%, come riferito da Skysport.

Il centrocampista è rimasto alla Pinetina ad allenarsi mentre gli altri compagni del centrocampo sono partiti per lavorare con le loro rispettive Nazionali. Per questo molto probabilmente Mkhitaryan sarà in campo da titolare nella gara contro la Roma di sabato alle 20.45.

"Un giocatore fondamentale per intelligenza, per la capacità di fare calcio e fare legna quando serve", sottolinea Paventi. Oggi allenamento ad Appiano fissato per il pomeriggio e la seduta di domani invece è stata fissata al mattino. Questa sera il nerazzurro sarà in centro per la presentazione del suo libro.

(Fonte: SS24)

