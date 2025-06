L’Inter ha ricominciato a camminare. Un passo alla volta, come impone la stanchezza di una stagione infinita e l’urgenza di ricostruire dopo una caduta fragorosa. Il 5-0 subito dal Paris Saint-Germain nella finale di Champions League ha lasciato segni profondi, più mentali che fisici, e il Mondiale per Club arriva nel momento meno indicato per pretendere brillantezza da una squadra che domani giocherà la sua partita numero 60 della stagione.