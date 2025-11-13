L'Inter nei sogni, l'Inter per sempre nel cuore: Roberto Boninsegna è stato uno dei più grandi campioni della storia nerazzurra. Nato a Mantova il 13 novembre 1943, Bonimba è arrivato nel settore giovanile dell'Inter a 14 anni prima di andare a giocare in giro per l'Italia. Nel 1969 il ritorno in nerazzurro: da quel momento Boninsegna ha trascorso sette stagioni con l'Inter, collezionando 281 presenze e 171 gol (alcune classifiche ne riportano 173 conteggiando anche due reti segnate nel Trofeo Picchi del 1971).