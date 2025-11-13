L'Inter nei sogni, l'Inter per sempre nel cuore: Roberto Boninsegna è stato uno dei più grandi campioni della storia nerazzurra. Nato a Mantova il 13 novembre 1943, Bonimba è arrivato nel settore giovanile dell'Inter a 14 anni prima di andare a giocare in giro per l'Italia. Nel 1969 il ritorno in nerazzurro: da quel momento Boninsegna ha trascorso sette stagioni con l'Inter, collezionando 281 presenze e 171 gol (alcune classifiche ne riportano 173 conteggiando anche due reti segnate nel Trofeo Picchi del 1971).
Terzo miglior marcatore nella storia del Club, in sette stagioni Boninsegna ha vinto da capocannoniere della Serie A (24 gol) uno straordinario Scudetto nella stagione 1970/71, campionato caratterizzato da un'indimenticabile rimonta sul Milan. A questi traguardi si aggiunge un secondo trionfo nella classifica cannonieri della Serie A nel 1971/72 (22 gol).
Attaccante potente e tecnico, Boninsegna è stato un meraviglioso centravanti, dotato di un formidabile piede sinistro e di un innato senso del gol.
Oggi Bonimba compie 82 anni: tantissimi auguri da parte di FC Internazionale Milano e di tutti i tifosi interisti!
