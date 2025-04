Un vero e proprio momentaccio, quello che sta attraversando Andre Onana : l'ex portiere dell'Inter non è mai riuscito a entrare in sintonia con il Manchester United, e le sue prestazioni sono state spesso deludenti.

L'ambiente rumoreggia da tempo, e l'ultima gara di Europa League contro il Lione è stata forse l'emblema delle difficoltà del camerunense, protagonista in negativo su entrambi i gol segnati dai francesi. Il tecnico dei Red Devils, Ruben Amorim, ha così deciso di intervenire: secondo quanto riporta la stampa inglese, Onana non figurerà tra i convocati per la partita in programma oggi contro il Newcastle, al fine di provare a recuperare un po' di serenità.