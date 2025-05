La FIFA sta già lavorando alla seconda edizione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, prevista per il 2029, dopo l’esordio nel 2025 negli USA. La qualificazione al torneo avverrà tramite un ranking per Confederazione, che assegna 3 punti per vittoria, 1 per pareggio e 3 per i progressi in ogni fase della competizione.