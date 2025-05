La Fifa ha anticipato le divise ufficiali con le quali le varie squadre scenderanno in campo spoilerando di fatto quella che sarà la maglia dei club della prossima stagione

La stagione dell'Inter va ancora avanti. Sabato la finale di Champions League a Monaco con il Psg, poi il Mondiale per club. C'è una novità per il torneo che vedrà protagonisti i migliori club di tutti i continenti. La Fifa ha anticipato le divise ufficiali con le quali le varie squadre scenderanno in campo spoilerando di fatto quella che sarà la maglia dei club della prossima stagione.