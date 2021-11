Mondiali – Incubo Covid, Germania valuta esclusione dei no vax. Flick: “Penso…”

Allarme Covid anche nel calcio. Il Wolfsburg offre vaccino a tifosi

"Spero - ha detto Flick - che la situazione cambi in modo tale da non costringerci più a dover mandare a casa cinque giocatori per colpa del coronavirus. Questo è ciò che voglio come allenatore: se hai molti contatti, come noi, penso che dovresti vaccinarti". In un'intervista a un'emittente del gruppo Ard il tecnico tedesco non ha però voluto confermare se per i prossimi impegni di Coppa del mondo convocherà solo calciatori vaccinati. Intanto da domani, dopo la partita di questa sera in casa contro il Liechtenstein, la città di Wolfsburg offrirà diverse possibilità per ricevere una prima o una seconda dose o un richiamo del vaccino anti-Covid alla popolazione e ai tifosi.