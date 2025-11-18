L'Italia disputerà i playoff per qualificarsi ai prossimi Mondiali: ecco che squadre potrà affrontare la Nazionale del ct Rino Gattuso

Alessandro Cosattini Redattore 18 novembre 2025 (modifica il 18 novembre 2025 | 22:56)

L'Italia è arrivata seconda nel proprio girone alle spalle della Norvegia e dunque disputerà i playoff per accedere ai prossimi Mondiali. Per la squadra guidata dal cr Rino Gattuso conta solo centrare l’obiettivo nelle due partite che si giocano il 26 (la semifinale) e, auspicabilmente, il 31 marzo (la finale). Conosceremo il percorso giovedì, nel sorteggio di Zurigo, con la consapevolezza di giocare la semifinale in casa.

L'Italia infatti è testa di serie da ranking e affronterà nella semifinale una delle squadre di quarta fascia. Ma quali possono essere? Terminati i gironi europei di qualificazione al Mondiale 2026, abbiamo finalmente un quadro chiaro anche di quello che aspetta l'Italia nei prossimi playoff. Andiamo a fare chiarezza verso il sorteggio.

AI MONDIALI - Andranno al Mondiale in quanto vincitrici dei gironi: Germania, Svizzera, Scozia, Francia, Spagna, Portogallo, Olanda, Austria, Norvegia, Belgio, Inghilterra e Croazia.

SEMIFINALE PLAYOFF - L'Italia, seconda classificata nel Gruppo I, è testa di serie grazie al ranking Fifa: quindi giocherà in casa la semifinale contro una squadra di quarta fascia; la sede dell'eventuale finale sarà sorteggiata sempre il 20 novembre a Zurigo, e per le teste di serie non c'è protezione in quel caso, per cui potremmo giocare in trasferta l'eventuale partita decisiva. Per la semifinale, l'Italia può incontrare una nazionale inserita in quarta fascia, quindi una tra Svezia, Irlanda del Nord, Romania e Macedonia del Nord.

EVENTUALE FINALE PLAYOFF - Saranno in prima fascia, come l'Italia, anche Danimarca, Turchia e Ucraina, squadre che non incroceranno la nostra Nazionale nemmeno in una eventuale finale. Se gli azzurri di Gattuso dovessero passare il primo turno, la finale playoff si giocherebbe contro una nazionale inserita in seconda o terza fascia, stabilite sempre secondo il ranking Fifa, che giocheranno tra loro le semifinali. In seconda fascia ci sono Polonia, Galles, Repubblica Ceca e Slovacchia. In terza fascia sono inserite: Albania, Irlanda, Bosnia-Erzegovina e Kosovo.

LE QUATTRO FASCE - Riassumendo, ecco le quattro fasce:

1: Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina

2: Polonia, Galles, Rep.Ceca, Slovacchia

3: Irlanda, Albania, Bosnia, Kosovo

4: Macedonia del Nord, Svezia, Romania, Irlanda del Nord