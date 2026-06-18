Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Mondiali, vittoria al fotofinish del Ghana con Panama. 3-1 Colombia all’Uzbekistan
ultimora
Mondiali, vittoria al fotofinish del Ghana con Panama. 3-1 Colombia all’Uzbekistan
Il Ghana batte Panama 1-0 nella notte a Toronto. La Colombia ha invece sconfitto 3-1 l'Uzbekistan: risultati e marcatori
Il Ghana batte Panama 1-0 nella notte a Toronto. La rete decisiva della gara è stata segnata nel recupero, al 95/o, da Caleb Yirenkyi su assist di Brandon Thomas-Asante.
La Colombia ha invece sconfitto 3-1 l'Uzbekistan. Le reti sono state realizzate da Daniel Munoz al '40, pareggio della squadra allenata da Fabio Cannavaro con un gol di Fayzullaev al '59, e poi i due decisivi di Luis Diaz al '64 e di Campaz al '98.
© RIPRODUZIONE RISERVATA