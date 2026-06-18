Il Ghana batte Panama 1-0 nella notte a Toronto. La Colombia ha invece sconfitto 3-1 l'Uzbekistan: risultati e marcatori

La Colombia ha invece sconfitto 3-1 l'Uzbekistan. Le reti sono state realizzate da Daniel Munoz al '40, pareggio della squadra allenata da Fabio Cannavaro con un gol di Fayzullaev al '59, e poi i due decisivi di Luis Diaz al '64 e di Campaz al '98.