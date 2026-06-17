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Milan, Scaroni: “Amorim? Confido nel magic touch di Cardinale nella scelta degli uomini”
Il presidente rossonero ha commentato la scelta di puntare sul tecnico portoghese, che prende il posto di Allegri
Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha commentato la scelta del club di affidare la panchina a Ruben Amorim. Queste le sue parole, riprese dell'Ansa: "So che Gerry Cardinale seguiva da tempo Amorim, un allenatore che guardava con grande interesse. Io poi confido che Gerry Cardinale abbia un suo magic touch nella scelta degli uomini, lo ha dimostrato tante volte nella sua vita e spero che anche questa volta sia davvero un magic touch".
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