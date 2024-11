Mondini: “Campionato bello da seguire. Scudetto? Inter favorita, ma…”

Intervistato da Oggisportnotizie.it, Luca Mondini, ex portiere dell'Inter, ha parlato della lotta scudetto.

“E’ un campionato ad oggi molto bello da seguire. Le squadre sono tutte molto vicine in classifica e credo che sarà cosi fino alla fine della stagione. Secondo me, l’Inter resta la squadra favorita per la vittoria finale poichè ha una rosa molto forte ed una continuità di rendimento determinante".