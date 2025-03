Intervenuto a Sky Calcio Club, Riccardo Montolivo, ex calciatore, ha parlato così della corsa scudetto tra Inter e Napoli: "Il Napoli se è al completo se la può giocare. La vittoria col Milan è importante perché non permette all'Inter di giocarsi un jolly in questo filotto di partite: se non avesse vinto, Inzaghi avrebbe potuto anche fare scelte diverse. Quel jolly non ce l'ha. Sembra la stagione del primo scudetto di Conte alla Juve: c'era il Milan favorito li su e lui che inseguiva.