I brianzoli, ultimi in classifica e con una sola vittoria nelle prime 17 giornate, hanno deciso di cambiare allenatore

Cambio sulla panchina del Monza: il club brianzolo ha deciso di esonerare Alessandro Nesta, arrivato questa estate in biancorosso per raccogliere l'eredità di Raffaele Palladino. Fatale la sconfitta di ieri sera contro la Juventus, la terza consecutiva, oltre all'ultimo posto in classifica con 10 punti conquistati e una sola vittoria nelle prime 17 giornate.