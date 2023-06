Morales: “Thuram giocatore versatile, a zero grande colpo per l’Inter. Un anno fa Ausilio…”

Vice di Giovanni Trapattoni al Bayern Monaco, Massimo Morales , che conosce benissimo i calciatori protagonisti in Bundesliga, ha commentato l'arrivo, manca solo l'ufficialità, di Marcus Thuram all'Inter. "Un anno fa Piero Ausilio mi chiese un parere sul ragazzo. Parlammo delle situazioni tecniche, si capiva che il dirigente nerazzurro apprezzasse molto le qualità di Thuram, il trasferimento ha basi lontane. Non mi meraviglia che in questo caso l’Inter abbia battuto la concorrenza del Milan".

Consigliò ad Ausilio di chiudere il colpo?

«Sì, è un giocatore versatile. Può essere utilizzato da prima e seconda punta, come da attaccante esterno. Un calciatore che va bene per tutte le stagioni (ride, ndr). Strappa in velocità, è un ottimo contropiedista. Per me potrebbe trovarsi bene sia con Lautaro sia con Lukaku, qualora il belga restasse a Milano».