Frattesi, settimana decisiva. L’Inter ha il vantaggio Thuram e se cede Onana e Brozovic…

"L’interesse c’è - Frattesi al Milan piace molto -, la spinta anche. L’Inter ha trovato un accordo di massima col Sassuolo per 35 milioni, con Samuele Mulattieri indiziato a passare dal nerazzurro (anzi, dal prestito al Frosinone) al Sassuolo. La richiesta ora però è di 40 milioni, non pochi per il Milan, obbligato ad acquistare due o tre centrocampisti, uno o due esterni offensivi a destra, un trequartista, una punta. Il Sassuolo è interessato a tre giocatori del Milan. Il principale è Lorenzo Colombo, attaccante del 2002, nell’ultima stagione a Lecce. Colombo è un profilo tipico da Sassuolo: attaccante, italiano, giovane, con possibilità di crescere molto. La prima stagione vera in Serie A si è chiusa con 5 gol e qualche flash come il rigore-salvezza a Monza. Ipotizzare un affare da 30 milioni più Lorenzo è possibile. L’alternativa è Daniel Maldini. Il Sassuolo apprezza e in questa strana storia il protagonista è sempre lo stesso: Giuseppe Riso, agente di Tonali, Frattesi, Colombo e Maldini. La terza via, Tommaso Pobega, sembra meno percorribile".