CorSera – Morata vuole l’Italia. Inter su Balogun, ma non solo: “Un nome entra di prepotenza”

"Nella lista entra di prepotenza il portoghese Beto, che l’Udinese cede per 30 milioni. Piace anche Taremi, ma sull’iraniano del Porto il Milan è in vantaggio. I rossoneri vorrebbero prenderlo insieme a Danjuma del Villarreal. Dia della Salernitana invece è una pista fredda. Per il senegalese, seguito anche dalla Fiorentina, il 20 luglio scadrà la clausola da 25 milioni e il presidente Iervolino potrebbe raddoppiare il prezzo", spiega il quotidiano.