EDICOLA TS – Morata sfida Lukaku! L’Inter scarica Big Rom, via libera per la Juve ma…

"I nerazzurri, furibondi col belga che ha trattato con Giuntoli, ritirano l'offerta al Chelsea. I bianconeri però devono prima chiudere per Vlahovic al PSG"

"Morata sfida Lukaku". Recita così il titolo della prima pagina di Tuttosport in edicola domenica 16 luglio 2023. "L'Inter scarica Big Rom, via libera per la Juve. Ma...", si legge.