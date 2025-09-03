Le condizioni di salute di Massimo Moratti migliorano. Ricoverato da martedì sera all’ ospedale Humanitas di Rozzano a causa di una polmonite, l'ex presidente dell'Inter è stato estubato e ha iniziato a respirare autonomamente. Come riporta Milano Today, l'imprenditore resta in terapia intensiva per colpa della polmonite che lo ha colpito, anche se mostra alcuni segnali di miglioramento.

"A quanto si apprende, nella mattinata di sabato è stato rimosso il supporto respiratorio meccanico. Decisione presa dai medici dopo aver riscontrato un andamento stabile del quadro clinico, che ha permesso di procedere con cautela. L'ottantenne avrebbe parlato brevemente con la moglie Milly, i figli e la sorella Bedy. Malgrado i progressi, Moratti continua a essere monitorato con attenzione. Le sue condizioni restano serie e richiedono la massima cautela".