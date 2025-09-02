Fabio Caressa, commentatore e giornalista, sul suo canale YouTube, ha analizzato così il momento dell'Inter di Cristian Chivu

Fabio Caressa, commentatore e giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha analizzato così il momento dell'Inter di Cristian Chivu dopo la sconfitta interna contro l'Udinese: "Voglio fare un discorso sull'Inter. Al Club c'erano due punti di vista: Bergomi insiste nel dire che la squadra è invecchiata, ha preso giocatori simili a centrocampo, che vanno. Di Canio, invece, dice che questo è vero ma che Chivu deve lavorare sulla testa per migliorare e cercare di cambiare. La conferenza stampa di Chivu a fine partita è una conferenza che lascia un po' di perplessità e dubbi vi dico la verità: io apprezzo che lui dica che vuole cambiare gioco, che non va bene il palleggio prolungato e che si debbano cercare altre strade, è normale per un allenatore nuovo che arriva ed è anche bello.

Mi auguro per i tifosi che la squadra segua queste idee. Ma è anche vero che la fortuna dell'Inter è stato quel modo di giocare fino ad ora: e forse quel modo di giocare creato da Inzaghi è stato un po' sottovalutato, perché non è naturalissimo. La partecipazione dei difensori in quel modo, le aperture sulle fasce, il dialogo a centrocampo per creare spazi, il salire con la palla. L'Inter deve arrivare lì col gioco perché non ha i giocatori per fare l'uno contro uno, è ancora in fondo alla classifica dei dribbling vinti in Serie A.

Cercare più verticalizzazioni e cambiare il modello di Inzaghi può essere che funzioni, una sconfitta non può dirci cose definitive, ma può essere anche che non funzioni: perché è molto diverso da quello che si faceva fino all'anno scorso e che fino ad un certo punto ha funzionato. Questa voglia di cambiamento molto forte dimostrata da Chivu in conferenza secondo me ha elementi che possono far suscitare perplessità sul cammino dell'Inter: vedremo, la squadra è indubbiamente forte. E' vero che è un po' invecchiata e che non ha cambiato tanti uomini nelle caratteristiche e questo può creare qualche problema sicuramente. Io non ho certezze, due giornate di campionato non possono darne".