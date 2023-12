Mercato, c’è la decisione dell’Inter per quanto riguarda l’attacco a gennaio

A referto per Arnautovic un solo gol, a Lisbona con il Benfica, e pure qualche prestazione in cui non ha mostrato il giusto approccio

Stasera è la grande occasione di Marko Arnautovic. Il centravanti partirà infatti dal 1' contro il Bologna e dovrà convincere l'Inter a non intervenire sul mercato a gennaio in attacco. Spiega Tuttosport: "A referto per l’austriaco un solo gol, a Lisbona con il Benfica, e pure qualche prestazione in cui non ha mostrato il giusto approccio, nonostante pure i dirigenti - non volendo ricorrere al mercato degli svincolati dopo l’infortunio di Empoli - gli abbiano dato grande dimostrazione di fiducia. Ora però quella fiducia va ripagata perché è vero che l’Inter non vuole toccare l’attacco nel mercato, ma questo deve avvenire anche perché Inzaghi ha le giuste garanzie da chi deve coprire le spalle alla “ThuLa” (Sanchez avrebbe giocato ma è ai box per infortunio)".