Moratti a Samuel: “Sei venuto all’Inter e abbiamo iniziato a vincere. Per me sei…”

Walter Samuel è stato ospite della televisione svizzera RSI. Per l'ex difensore nerazzurro tanti messaggi da parte di amici ed ex compagni di squadra, anche Massimo Moratti ha voluto mandare un messaggio a the Wall. "Ti volevo fare un saluto e un abbraccio".

"Tanti complimenti per quello che hai ottenuto quest'anno, una grandissima vittoria. Sarà stata una soddisfazione fantastica e tu te la meriti per la tua serietà. Ti volevo raccontarti che il mio ciclo di vittorie comincia da quando ho preso te. Da quando sei venuto all'Inter, l'Inter finalmente ha iniziato a vincere. Per me sei molto importante e ti sono particolarmente grato".