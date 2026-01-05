Joao Cancelo è ormai vicinissimo al ritorno al Barcellona. L'offerta inoltrata oggi dai blaugrana all'Al-Hilal ha sicuramente spostato gli equilibri della trattativa, allontanando di fatto il giocatore dall'Inter. Il portoghese farà la sua parte per agevolare un accordo che non sembra in discussione. Ne ha parlato anche Matteo Moretto, attraverso un post condiviso su X
Moretto: “Cancelo vicino al Barcellona. Farà un importante sacrificio economico”
Altri dettagli sulla vicenda ormai vicinissima al capolinea dopo la svolta del pomeriggio
"João Cancelo, a un passo dal Barça. L'accordo con l'Al Hilal è imminente, il calciatore portoghese ha già dato il sì da giorni ed è disposto a fare un importante sacrificio economico per tornare in Spagna", si legge.
