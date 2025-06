"Dagospia ha citato il nome di Mourinho e ti dico che ieri a me avevano accennato il fatto che Mourinho era uno dei nomi considerati dalla Federazione è stato valutato. Da capire se ci sarà un passo in avanti, non credo che Mourinho sia stato contattato, è una pazza idea che è circolata nei corridoi della Federazione", commenta Moretto.